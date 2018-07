Lesão faz Mena ser cortado do Chile e voltar ao São Paulo

O lateral-esquerdo Mena é a nova preocupação do São Paulo para as próximas semanas. O jogador machucou a coxa direita durante jogo do Chile contra a Argentina, nos Estados Unidos, pela Copa América Centenário, foi cortado e vai deixar a delegação para retornar ao Brasil e se tratar do problema antes da semifinal da Copa Libertadores, contra o Atlético Nacional, da Colômbia.

Segundo comunicado da seleção chilena, o jogador será submetido a exames nesta quarta-feira para detectar a gravidade do problema. Mena precisou deixar o campo ainda no começo do segundo tempo e de acordo com a imprensa chilena, dificilmente terá condições de se recuperar a tempo de voltar a jogar no torneio.

A situação faz o São Paulo se programar para receber o lateral e preparar a recuperação. Mena é titular absoluto da equipe na temporada. Com a presença dele na Copa América Centenário, o técnico Edgardo Bauza tem apostado na escalação de Matheus Reis, já que o substituto imediato, Carlinhos, está com lesão na coxa esquerda.

"Ficamos preocupados, porque ele é um grande jogador e tem nos ajudado muito. A lesão dele faz com que a gente fique atento aos desgastes. O São Paulo é um dos times que mais jogou na temporada. Sempre que alguém sentir um incômodo, tem que avisar para não se machucar", afirmou nesta terça-feira o lateral-direito Bruno.