Lesão faz Rogério Ceni ser dúvida para jogo de luxo com torcedores

O estiramento na coxa direita de Rogério Ceni criou um impasse no São Paulo. O goleiro continua como dúvida para o clássico com o Palmeiras, no domingo, pelo Brasileirão, e pode ficar fora de um evento marcado para sexta-feira no Morumbi, quando estão programadas duas partidas dele junto com torcedores que pagaram R$ 4,8 mil pela oportunidade.

A ação de marketing está marcada desde abril e em três dias os são-paulinos esgotaram as 44 vagas para jogarem com Ceni, que vai atuar na linha. Os organizadores esperam a resposta do departamento médico antes de confirmarem qualquer mudança na programação.

Pelo contrato do evento, caso o goleiro não possa atuar, ele estará presente ao menos no cerimonial e os torcedores serão ressarcidos em R$ 1,5 mil.

O jogador de 42 anos não enfrentou o Avaí no último domingo, mas, se estiver recuperado, estará presente no evento e no clássico. Ceni tem feito tratamento intensivo para se livrar da lesão e até trabalhou no CT da Barra Funda mesmo durante o fim de semana.

O jogo de torcedores com Ceni é o pacote mais caro do projeto "Vou Jogar no Morumbi". A modalidade prevê aos participantes vivenciarem a atmosfera de uma partida oficial e, ao fim dela, serem levados de limusine para uma palestra com o goleiro, na sede social do clube. A intensa procura já faz o São Paulo cogitar uma segunda edição do encontro com o capitão, prevista para dezembro.

O mesmo projeto tem dois pacotes mais baratos. Em um deles, por R$ 2,1 mil, é possível atuar ao lado de ex-jogadores como Careca e Ronaldão e, no mais básico, de R$ 1,5 mil, os torcedores jogam entre si no Morumbi.