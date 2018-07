Lesão muscular afasta Alexandre Pato por seis semanas

Pato sofreu a lesão na última quarta-feira, quando o Milan venceu o Palermo em jogo do Campeonato Italiano. Mas o exame foi realizado apenas nesta sexta, quando os médicos do clube italiano comprovaram a gravidade do problema e estimaram o prazo de recuperação.

Além de desfalcar a seleção brasileira, perdendo o seu primeiro jogo desde que o técnico Mano Menezes assumiu o cargo, Pato passa a ser mais um problema para o ataque do Milan. Afinal, o atacante Inzaghi sofreu grave lesão no joelho esquerdo também na partida de quarta-feira.