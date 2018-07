Lesão muscular afasta Kompany do City por um mês

A informação foi confirmada por Pellegrini, que indicou que o departamento médico do clube ainda dará mais informações sobre a lesão. Kompany foi titular na estreia do City no Campeonato Inglês (goleada por 4 a 0 sobre o Newcastle, na última segunda-feira), mas precisou deixar o gramado aos 26 minutos do segundo tempo, quando sofreu a contusão.

O treinador não descartou a possibilidade de o clube tentar a contratação de um novo zagueiro nesta janela para transferências, que se encerra no próximo dia 2, mas garantiu que "se contratarmos não será apenas pela lesão do Vincent Kompany. Temos um bom elenco e vamos ver o que acontece".

Sem Kompany, Pellegrini deve promover a entrada do sérvio Matija Nastasic na equipe titular, para formar dupla de zaga com Joleon Lescott. A outra possibilidade é escalar Micah Richards, que vem atuando como lateral nos últimos tempos, como zagueiro, sua posição de origem.