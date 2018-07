Lesão muscular afasta o volante Maicon do Grêmio até outubro O volante Maicon será mais uma vez desfalque por lesão no Grêmio. Assombrado por diversos problemas físicos nesta temporada, o jogador desta vez se tornou baixa por causa de uma contusão muscular na panturrilha direita. Com isso, não vai enfrentar o Coritiba nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.