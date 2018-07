Lesão muscular deve tirar Victorino de jogo contra o Vitória

O Palmeiras voltou de Goiânia nesta segunda-feira com semblante sofrido pela goleada sofrida por 6 a 0 diante do Goiás, pelo Brasileirão, e também com mais um provável desfalque. O zagueiro uruguaio Victorino sentiu um edema na coxa direita e deve ficar de fora do jogo da próxima quinta-feira, quando a equipe recebe o Vitória, no Pacaembu.

O jogador sentiu o problema muscular no segundo tempo de domingo e não pôde ser substituído porque o técnico Dorival Junior já tinha feito as três alterações. O defensor tem um histórico de lesões e passou a temporada de 2013 sem atuar. Após chegar ao Palmeiras, em janeiro, só conseguiu estrear em julho.

Nesta segunda-feira a equipe retornou de Goiânia e a comissão técnica avaliou o jogador. Um novo exame será realizado nesta terça-feira para definir se Victorino terá condições de atuar na próxima quinta. Caso seja vetado, a chance deve recair novamente com Nathan, de 19 anos, que na última semana foi convocado para a seleção brasileira olímpica.

Fora Victorino, o Palmeiras tem ainda outros problemas para a partida contra o Vitória. O atacante Diogo e o meia Allione vão cumprir suspensão. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e o argentino foi expulso por entrada violenta no segundo tempo.