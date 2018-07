Lesão muscular na final da Liga deve tirar Carvajal da Eurocopa

Daniel Carvajal saiu chorando da final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Não queria perder aquele que era o jogo mais importante da sua carreira. O dano, porém, será ainda maior. O jogador foi diagnosticado pelo Real com uma lesão muscular de grau 2 perna direita e muito provavelmente vai ficar fora da Eurocopa.

Em breve comunicado, o Real disse que o jogador está "pendente de evolução" depois de passar por exames no Hospital Universitário Sanitas la Moraleja. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ainda não se pronunciou sobre um possível corte.

A tendência é que Héctor Bellerín, lateral do Arsenal, permaneça com a seleção espanhola para substituir Carvajal. Ele é o único jogador da lista "meritória" do técnico Vicente Del Bosque a permanecer com o grupo nesta segunda-feira em Schruns, na Áustria.

Quando fez sua convocação para a Eurocopa, o treinador chamou os 25 atletas que ele desejava avaliar para inscrever 23 na competição, mais 11 atletas que treinariam com a equipe enquanto os jogadores de Atlético de Madrid e Real Madrid não se apresentassem. Desses 11, só Ballerín não deixou a concentração.

Juanfran, do Atlético de Madrid, que perdeu o pênalti que deu ao Real o título da Liga dos Campeões, deve ser o titular da lateral direita durante a Eurocopa. Bellerín tem só 21 anos e, como Fàbregas, é catalão, formou-se nas categorias de base do Barça, mas está no Arsenal desde 2013. Desde a temporada passada é titular no time inglês.