Lesão muscular tira Alba do Barcelona por três semanas

BARCELONA - O técnico Gerardo Martino não poderá contar com o lateral-esquerdo Jordi Alba para armar o Barcelona pelas próximas três semanas. O jogador sofreu uma lesão muscular na perna direita ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Sevilla, no último sábado, precisou ser substituído e agora ficará afastado.

Alba passou por exames médicos que revelaram uma ruptura fibrilar no bíceps femoral da perna direita, como explicou o comunicado oficial divulgado pelo Barcelona. Com isso, o jogador perderá a estreia da equipe na Liga dos Campeões, diante do Ajax, na quarta-feira, e a partida contra o Celtic, pela segunda rodada, no dia 1.º de outubro.

Pelo Campeonato Espanhol, Alba será desfalque contra Rayo Vallecano (21 de setembro), Real Sociedad (24), Almería (28) e Valladolid (5 de outubro). Diante do Sevilla foi o brasileiro Adriano que entrou em seu lugar na lateral esquerda, o que deve acontecer nas próximas partidas.