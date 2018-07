Lesão muscular tira Damião do Inter contra o Vasco O Internacional confirmou nesta segunda-feira que o atacante Leandro Damião está fora da partida de quarta diante do Vasco, em São Januário, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele não se recuperou de um problema muscular na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico.