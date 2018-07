Lesão muscular tira Deco do Fluminense por tempo indeterminado

RIO - Depois de três dias de folga, o Fluminense iniciou a preparação para a partida contra o São Paulo, domingo, com importantes problemas médicos para resolver. Os meias Deco e Wagner deixaram a partida contra o Coritiba com dores musculares. Mas o caso do luso-brasileiro é mais grave.

Deco foi submetido nesta segunda a um exame de imagem que constatou um estiramento muscular grau um na coxa direita e está descartado por tempo indeterminado. Os médicos tricolores evitam prognósticos em virtude de muitas críticas sofridas no início do ano com as seguidas lesões de seus jogadores. Mas o meia já sofreu a mesma contusão no início da temporada e ficou de molho por semanas.

Para a partida contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, ele está vetado. Quanto a Wagner, o meia apresentou significativa melhora nas últimas horas e existe boa expectativa de que seja liberado.

O atacante Wellington Nem se reapresentou com dor estomacal, foi medicado, mas não preocupa os médicos. O zagueiro Leandro Euzébio e o volante Valencia, recuperados de lesão, participaram sem restrições do treino físico nesta segunda. O único homem totalmente fora de combate é o zagueiro Anderson.