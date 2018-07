Lesão muscular tira goleiro Muriel do Inter por um mês

Muriel vinha ficando no banco do Internacional durante todo o ano, mas algumas atuações abaixo da média de Dida deram a primeira chance como titular ao goleiro após longo período. Nesta segunda, no entanto, o time gaúcho divulgou o boletim médico que revelou a necessidade de um tratamento fisioterápico na coxa esquerda pelos próximos 30 dias, afastando o atleta dos campos.

Com isso, Muriel se tornou mais um desfalque para o técnico Abel Braga, que segue sem poder contar com Wellington Silva. O lateral até participou do treino desta segunda-feira, mas deixou o gramado com dores na coxa esquerda, a mesma que vinha o deixando de fora da equipe, e foi vetado para o duelo desta quarta diante do Sport, fora de casa.

O Inter também não terá com Cláudio Winck, que segue fazendo tratamento para se recuperar de um problema também na coxa esquerda. O argentino Luque, que foi submetido a uma cirurgia no púbis, deve ter condições de atuar somente em novembro.