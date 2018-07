Lesão muscular tira Ralf do Corinthians no domingo

SÃO PAULO - Ralf desfalcará o Corinthians domingo, contra o Atlético-PR, em Curitiba, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O volante está com dores na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico. A lesão não é grave e o jogador deverá ficar à disposição para o clássico do dia 28 de julho com o São Paulo, no Pacaembu.

O volante deve ser substituído por Maldonado. O chileno vai disputar o seu primeiro jogo como titular. Desde a sua chegada ao Parque São Jorge, ele atuou apenas por alguns minutos na vitória sobre o Bahia, em Salvador, há duas semanas.

Além de Ralf, o Corinthians pode não ter o lateral-esquerdo Fábio Santos contra o Atlético-PR. Exames médicos apontaram que o jogador está com um grau de desgaste físico muito elevado - ele já disputou 32 partidas na temporada. O atleta será reavaliado neste sábado e se não tiver condições de jogo será substituído pelo garoto Igor, de 19 anos, formado nas categorias de base do clube.

No treino desta sexta-feira, os titulares fizeram apenas uma atividade leve. A definição do time que enfrentará o Atlético-PR sairá só depois do treino desse sábado, mas a tendência é que Tite escale: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Igor (Fábio Santos); Maldonado, Guilherme e Danilo; Romarinho, Emerson e Guerrero.