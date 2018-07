Lesão muscular tira Renan Ribeiro da pré-temporada do São Paulo nos EUA

O São Paulo sofreu uma baixa na sua preparação para a temporada 2017, que está sendo realizada nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o clube comunicou que o goleiro Renan Ribeiro teve uma contratura na região posterior da coxa esquerda e voltará ao Brasil para dar prosseguimento ao tratamento da lesão.

De acordo com o São Paulo, Renan Ribeiro está com muitas dores e não teria condições de seguir participando das atividades do time nos Estados Unidos. Por isso, a comissão técnica optou pelo retorno do goleiro ao Brasil, onde realizará seu tratamento no CT da Barra Funda, no Reffis, com a expectativa de retornar aos treinamentos quando o elenco estiver de volta ao País após a disputa da Florida Cup.

A lesão de Renan Ribeiro ocorre em um momento importante para os goleiros do São Paulo, de definição sobre quem será o titular com o novo técnico, Rogério Ceni - Denis e o recém-contratado Sidão são os principais candidatos a ficar com a vaga. O outro goleiro à disposição do agora treinador na pré-temporada é Thiago Couto.

Na última quinta-feira, o São Paulo venceu o Sarasota por 9 a 1 em jogo-treino realizado na cidade de Bradenton. O primeiro compromisso da equipe na Florida Cup está marcado para 19 de janeiro. O adversário do time paulista será o vencedor da partida entre o argentino River Plate e o colombiano Millonarios.