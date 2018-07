Lesão tira Cristian de combate no Corinthians por quatro semanas

O volante Cristian passou por exames na tarde desta terça-feira que confirmaram que ele sofreu um estiramento na panturrilha direita durante a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no último sábado, no estádio Itaquerão, em São Paulo, em jogo pelo Campeonato Brasileiro. O prazo de recuperação estipulado pelo departamento médico do Corinthians é de quatro semanas.

Cristian perderá pelo menos seis jogos do Brasileirão - contra Santos, Figueirense, Ponte Preta, Goiás, Atlético Paranaense e Flamengo. O volante só voltará a ficar à disposição do técnico Tite no dia 19 de julho para a partida diante do Atlético Mineiro, no Itaquerão.

Após ter passado os cinco primeiros meses do ano no banco de reservas, Cristian ganhou a posição de Ralf na semana retrasada, quando foi titular diante do Grêmio, em Porto Alegre. O volante, no entanto, começou jogando apenas mais duas partidas (Joinville e Internacional) antes de se machucar.