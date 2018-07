Lesão na coxa afasta Danilo Fernandes do Inter por um mês

O Internacional anunciou neste sábado que Danilo Fernandes vai desfalcar a equipe pelas próximas quatro semanas. De acordo com o clube, o goleiro sofreu um lesão na coxa direita e já está em tratamento fisioterápico.

A equipe comandada pelo técnico Argel Fucks entra em campo às 16h do domingo, no Beira-Rio, contra o Botafogo, pela 11ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho ocupa a segunda colocação, com 20 pontos, e persegue o líder Palmeiras.

O último treino antes da partida aconteceu com os portões fechados, na tarde deste sábado, no estádio Beira-Rio. Para a partida, Argel deve mandar a campo uma equipe diferente daquela que empatou com o Coritiba na última quinta-feira, pois Vitinho está suspenso e Aylon sofreu uma luxação na clavícula.

Para o jogo, o meia Gustavo Ferrareis espera que o Inter mantenha maior posse de bola e consiga criar chances de gol para bater o Botafogo. "A gente está acostumado já, as equipes vêm bastante fechadas aqui no Beira-Rio. Temos que propor o jogo sempre. Tem que ter calma para dar o último passe. Temos que saber jogar o jogo para sair com a vitória", comentou.

Em situação delicada na tabela, em penúltimo lugar do Brasileirão com nove pontos, o Botafogo vem de empate por 0 a 0 com o Figueirense e busca sair da zona de rebaixamento.