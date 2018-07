Lesão na coxa esquerda tira Robinho do Milan por ao menos uma semana

MILÃO - O Milan divulgou comunicado oficial nesta segunda-feira para confirmar que Robinho sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e, por isso, desfalcará o time por ao menos uma semana. O brasileiro se machucou no último sábado na derrota por 3 a 1 para o Napoli, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.

Por causa da lesão, o atacante deu lugar ao compatriota Kaká após o intervalo do duelo, no qual o time de Milão acabou derrotado de virada e estacionou nos 29 pontos na competição nacional, na qual amarga a 11ª posição.

Por causa do período mínimo de afastamento previsto, já é certo que Robinho não poderá enfrentar o Bologna, nesta sexta-feira, em casa, pela 24ª rodada do torneio nacional. Para completar, ele se tornou dúvida da equipe para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no próximo dia 19, diante do Atlético de Madri, também em Milão.

Robinho, porém, tem chance de figurar nesta terça-feira na lista de convocados do técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso que a seleção brasileira fará contra a África do Sul, no dia 5 de março, em Johannesburgo. O duelo será o último do time nacional antes da convocação para a Copa do Mundo de 2014, marcada para acontecer em 7 de maio.