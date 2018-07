Lesão na coxa tira Fàbregas dos próximos desafios da Espanha

A seleção da Espanha sofreu uma considerável baixa para os seus dois próximos compromissos. Nesta terça-feira, o meia Cesc Fàbregas, do Chelsea, foi cortados da equipe que vai enfrentar a Bielo-Rússia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, e a Alemanha, em um amistoso, por causa de uma lesão.

Fàbregas foi submetido a uma ressonância magnética que confirmou uma lesão na coxa do meia do Chelsea, que se contundiu no último fim de semana, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool, pelo Campeonato Inglês. E embora o seu quadro tenha evoluído, não foi suficiente para colocá-lo à disposição da seleção espanhola.

O problema é ainda maior, pois Fàbregas vem realizando ótima temporada, com dois gols e 11 assistências em 15 partidas pelo Chelsea. Além disso, o meia Andrés Inieista também está contundido. E, diante da nova baixa, o técnico Vicente del Bosque optou pela convocação do volante Bruno Soriano, do Villarreal.

Segunda colocada no Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa, a Espanha vai receber a Bielo-Rússia no próximo sábado em Huelva. Depois, em 18 de novembro, a equipe terá pela frente a Alemanha, em amistoso marcado para Vigo.