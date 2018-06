Lesão na coxa tira Leonardo Silva do último jogo do Atlético-MG antes da Copa

Uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda vai deixar o zagueiro Leonardo Silva fora da última partida do Atlético Mineiro antes do início da Copa do Mundo. O capitão da equipe está em tratamento e não enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leonardo Silva viveu sentimentos distintos na goleada por 5 a 2 do Atlético Mineiro sobre o Fluminense, no último domingo. Marcou aos 34 minutos da etapa inicial o primeiro gol atleticano na partida, o de empate e que foi o 31.º com a camisa alvinegra e o 29.º no Brasileirão, feito que o torna o segundo zagueiro com mais gols na história do torneio, atrás apenas do flamenguista Réver.

Na comemoração, dedicou o gol ao seu segundo filho, que está para nascer. No entanto, 10 minutos depois, o zagueiro sentiu a coxa esquerda e foi substituído por Bremer, que deve ser titular ao lado de Gabriel contra o Ceará.

Sem Leonardo Silva, o Atlético Mineiro treinou nesta segunda-feira na Cidade do Galo, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte). Foram a campo apenas quem não atuou na última partida. Os titulares diante do Fluminense ficaram na academia, fazendo trabalhos regenerativos.