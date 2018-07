Lesão na coxa tira Paulinho dos amistosos da seleção

SÃO PAULO - O volante Paulinho, do Corinthians, foi cortado da seleção brasileira neste domingo e está fora dos amistosos contra Itália e Rússia. O jogador sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda. Apesar de não ser nada mais grave, a comissão técnica achou melhor desconvocá-lo por precaução.

"O jogador sofreu contusão muscular na coxa esquerda que, apesar de não ser grave, torna não recomendável a sua participação nos treinos que antecedem os amistosos, conforme decisão do chefe do departamento médico da seleção brasileira, José Luís Runco, depois de conversar com o médico corintiano Joaquim Grava", explicou a nota no site da CBF.

Apesar do corte, o técnico Luiz Felipe Scolari já avisou que não convocará nenhum substituto para os amistosos. Na próxima quinta-feira, a seleção brasileira enfrenta a Itália, em Genebra. Quatro dias depois, o duelo será diante da Rússia, em Londres.

Mesmo sem revelar quando o jogador sofreu a lesão, a tendência é que ele tenha sentido no último sábado, quando participou dos minutos finais da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o União Barbarense. Poupado, Paulinho começou a partida no banco e entrou no segundo tempo. Ele não deu qualquer tipo de sinal de dor ao longo do jogo.