Lesão na estreia de Ancelotti tira Robben do Bayern por seis semanas

O Bayern de Munique estreou seu novo técnico, Carlo Ancelotti, no último sábado, quando sofreu para vencer o pequeno Lippstadt por 4 a 3, em jogo amistoso. Não bastasse a exibição abaixo do esperado, o time bávaro ainda ficou com sequelas do confronto. Isso porque o holandês Arjen Robben sentiu uma lesão durante a partida que o afastará do início da temporada alemã.

O Bayern divulgou comunicado neste domingo pela manhã para informar a contusão do veterano atacante. De acordo com o clube, o jogador de 32 anos deixou o gramado reclamando de dores na virilha direita e passou por exames que diagnosticaram uma importante lesão no local. Com isso, ele ficará afastado dos gramados por cerca de seis semanas.

Robben permaneceu em campo por 35 minutos no amistoso de sábado, antes de pedir para ser substituído com o problema muscular. Como a temporada 2016/2017 do Campeonato Alemão começa em pouco mais de um mês, no dia 26 de agosto, com o duelo do Bayern diante do Werder Bremen, a tendência é que ele fique afastado das primeiras rodadas.