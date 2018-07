Lesão na face afasta lateral Alex Telles no Grêmio O lateral-esquerdo Alex Telles terá que ser submetido a uma cirurgia na face e deverá desfalcar o Grêmio por pelo menos um mês depois de se chocar com o ex-gremista Gabriel no finalzinho do Gre-Nal de domingo, em Caxias do Sul. O jogador saiu de ambulância do Estádio Centenário e foi atendido em um hospital na cidade serrana.