Lesão na panturrilha tira holandês Van der Vaart da Copa do Mundo

LAGOS - O meia holandês Rafael Van der Vaart está oficialmente fora da Copa do Mundo. O experiente jogador foi diagnosticado nesta quarta-feira com uma lesão na panturrilha durante treinamento da seleção em Portugal e não se recuperará a tempo de disputar o Mundial.

O meio-campo de 31 anos, que atua no Hamburgo, da Alemanha, já jogou 109 vezes pela seleção de seu país e se preparava para a sua terceira Copa do Mundo. Ele, que havia sido poupado do treinamento na segunda-feira por causa de uma febre, treinou em separado na terça-feira e acabou se machucando.

Com a ausência dele, os holandeses já somam duas perdas de atletas contundidos apenas no setor de meio-campo. Kevin Strootman, da Roma, com uma séria contusao no joelho, foi descartado da Copa do Mundo ainda no mês de março.

Os holandeses estão no Grupo B do Mundial, e enfrentarão a Espanha em 13 de junho, seguidos por jogos contra a Austrália (18 de junho) e Chile (23 de junho).