Lesão na perna esquerda tira Cristiano Ronaldo da final da Copa do Rei

MADRI - O Real Madrid terá que entrar em campo na decisão da Copa do Rei, quarta-feira, contra o Barcelona, sem seu principal jogador. Nesta terça, o técnico Carlo Ancelotti confirmou o que todos temiam: o português Cristiano Ronaldo, com uma lesão na perna esquerda, não terá condições de entrar em campo no estádio Mestalla para disputar a final.

Melhor jogador do mundo do ano passado, Cristiano Ronaldo sequer foi ao gramado do CT do Real nesta terça para treinar com seus companheiros. Ele segue se recuperando de um problema muscular, que passou a incomodá-lo depois de uma lesão no joelho também da perna esquerda.

"Esta manhã soube que não posso contar com o Cristiano Ronaldo. Nós temos baixas de vários jogadores, mas temos muita confiança. Esta equipe sempre trabalhou bem e podemos fazer bonito amanhã (quarta)", declarou Ancelotti, que também não poderá contar com nomes como Marcelo, Khedira e Jesé.

Esta será a quarta partida consecutiva do Real sem Cristiano Ronaldo e a prioridade é tentar recuperá-lo a tempo das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique - o primeiro jogo será quarta que vem, dia 23, em Madri. Sem o português, Ancelotti confirmou Di María como titular e tentou passar ânimo a seus comandados.

"Perdemos um jogador com uma qualidade incrível, mas a equipe funciona muito bem e sua baixa dá mais motivação para o resto dos jogadores. O planejamento é o mesmo com Cristiano e sem ele, e a única coisa que temos a fazer é mostrar em campo nossa qualidade. Temos uma filosofia e temos que fazer nosso trabalho", comentou o treinador.