Lesão na virilha tira Rooney do fim da temporada O Manchester United terá uma baixa importantíssima no fim desta temporada. Com uma lesão na virilha, Wayne Rooney está fora das últimas duas partidas da equipe no Campeonato Inglês. O atacante já havia sido desfalque neste sábado, na vitória sobre o Tottenham por 3 a 1.