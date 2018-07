Lesão no joelho de Alan Kardec é preocupante, afirma São Paulo

O São Paulo afirmou nesta quinta-feira que a lesão do atacante Alan Kardec preocupa e que o jogador será novamente avaliado na segunda-feira para detectar a gravidade do problema. O camisa 14 foi submetido a exames de ressonância magnética depois do retorno do time de Buenos Aires, onde jogou com o San Lorenzo, pela Libertadores, e logo vai iniciar o tratamento com fisioterapia.

Na derrota por 1 a 0 na Argentina o jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo. os 42 minutos, Kardec dominou no ataque, sentiu o joelho direito e pediu substituição. Mesmo com dores, o camisa 14 seguiu no gramado, mas sinalizou ao banco de reservas para dizer que não dava para continuar.

Então, antes mesmo do intervalo, Centurión herdou a vaga do centroavante aos 47 minutos. Sem poder contar com o jogador momentaneamente, o técnico Muricy Ramalho tem outras opções para o setor. Além de Alexandre Pato, titular nos últimos jogos, e Luis Fabiano que se recupera de uma contratura na coxa-esquerda, o treinador são-paulino tem à disposição o jovem Ewandro e o recém-contratado Jonathan Cafu.

No desembarque da delegação nesta quinta-feira, no aeroporto de Cumbica, Alan Kardec não embarcou no ônibus da equipe. O jogador se dirigiu a um carro particular acompanhado do médido do São Paulo, Auro Rayel, para poder ser avaliado o mais rápido possível.