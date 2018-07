Lesão no joelho deve tirar atacante do Palmeiras do Paulistão

O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol, após a vitória por 3 a 2 sobre o Red Bull Brasil, neste domingo, em amistoso no Allianz Parque. Os jogadores fizeram um trabalho físico que teve como novidade a presença de quatro atletas que disputaram a última edição da Copa São Paulo. A má notícia foi a lesão constatada no atacante Kelvin.

Nesta segunda-feira, o atacante passou por exames e foi confirmada uma entorse no joelho esquerdo. Os médicos do clube não falam em previsão para o retorno, mas geralmente o tempo de recuperação vai de dois a três meses. Assim, ele não deve ser inscrito para a disputa do Campeonato Paulista.

Por outro lado, garotos vindos da Copinha tentam aproveitar a chance de treinar com o grupo principal. O lateral-esquerdo Guilherme, o meia Gabriel Leite e os atacantes Chistopher e Gabriel Jesus ficarão fazendo um trabalho à parte e devem ficar por um determinado tempo no time principal.

A tendência é que apenas Gabriel Jesus continue com o grupo e os demais, caso não consigam se destacar a ponto de o técnico Oswaldo de Oliveira pedir para mantê-los, devem voltar ao time de base. Nos próximos dias, o meia Juninho também deve ser convocado. No ano passado, ele fez parte do grupo e era chamado de Emerson Júnior.

E o clube acertou a saída de mais um jogador que não seria aproveitado por Oswaldo. O atacante Rodolfo foi emprestado ao Rio Claro para a disputa do Campeonato Paulista.