Lesão no joelho encerra o ano de Kleber no Internacional

PORTO ALEGRE - O lateral-esquerdo Kleber desfalcará o Internacional no restante desta temporada. O jogador sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho esquerdo nos minutos finais da partida contra a Ponte Preta, no último domingo, em Campinas. A informação foi confirmada pelo médico do clube, Luiz Crescente. Segundo ele, a lesão exige um mês de recuperação e por isso Kleber não entrará mais em campo neste ano.

Até o fim do Brasileirão, o Inter faz mais três jogos. Os dois próximos serão no Beira-Rio, diante de Corinthians e Portuguesa. Depois, visita o Grêmio no clássico que fecha a competição e quando uma vitória entrará para a história - o jogo será o último no Estádio Olímpico.

Kleber pode não voltar a jogar pelo Internacional, uma vez que seu contrato com o clube se encerra no começo do ano que vem. Outro com futuro incerto, Bolívar negou nesta segunda-feira que pediu para deixar o Beira-Rio.

"Tenho contrato até o final de 2013. Meu desejo é ficar, até porque tenho contrato. Se não for para permanecer e for para outra equipe, estarei preparado", comentou Bolívar, que perdeu a vaga de titular em agosto e só voltou a ser relacionado agora, para pegar a Ponte Preta, uma vez que outros três zagueiros estavam indisponíveis.