Lesão no joelho tira Götze do Dortmund para o duelo com o Real Madrid

O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira um desfalque de última hora para encarar o Real Madrid na quarta, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões. O meia Mario Götze, com uma pequena lesão no joelho, sequer viajou com a equipe para a Espanha e está fora do confronto.

O Dortmund fez questão de alertar que a lesão de Götze é "mínima", mas o clube optou por deixá-lo de fora, até porque já está classificado para as oitavas de final. Líder do Grupo F, com 13 pontos, o time alemão disputará nesta quarta a primeira posição da chave com o Real, que tem 11.

O retorno do jogador pode acontecer já na próxima partida do Dortmund, no fim de semana. Segundo a nota publicada no site do clube, a possibilidade de Götze atuar diante do Colônia neste sábado, pelo Campeonato Alemão, "não está completamente descartada".

A ausência de Götze amplia a longa lista de desfalques do Borussia para esta quarta. Além do jogador, estão fora da partida o goleiro titular Bürki, o lateral Raphael Guerreiro, o zagueiro Subotic e os meio-campistas Sahin, Kagawa e Bender.