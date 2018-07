Lesão no joelho tira Kehl do Dortmund por duas semanas O Borussia Dortmund venceu um amistoso de pré-temporada nesta segunda-feira, mas nem tudo foi boa notícia para os atuais vice-campeões da Liga dos Campeões da Europa. Antes do triunfo por 3 a 0 sobre o Magdeburg, time da terceira divisão alemã, o clube ficou sabendo que o volante Kehl sofreu uma lesão no joelho e ficará afastado do futebol por duas semanas.