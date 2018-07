Lesão no joelho tira Rooney de ação por três semanas

"Rooney estirou um ligamento na parte de trás do joelho. Foi azar e nós devemos perdê-lo pelas próximas duas, três semanas", explicou Ferguson. "Isso aconteceu no fim do treinamento de ontem (terça-feira). Ele acabou se contundindo ao tentar dar um voleio", concluiu.

Com a ausência de Rooney, Ferguson escalou Chicharito Hernandez no ataque nesta quarta-feira, ao lado de Van Persie. E o mexicano acabou sendo essencial para a vitória, marcando o quarto e decisivo gol da equipe, já nos acréscimos, na vitória por 4 a 3.

Caso a previsão de afastamento se confirme, Rooney deve voltar ao time na parte final de janeiro do ano que vem, a tempo de readquirir a forma física antes de enfrentar o Real Madrid. O Manchester United enfrenta o time espanhol no dia 13 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A volta será no dia 5 de março, em Old Trafford.