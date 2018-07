Lesão no joelho tira Wecley da Ponte Preta por 4 meses A Ponte Preta ganhou mais um desfalque para a reta final do Campeonato Paulista. Na tarde desta quarta-feira, a diretoria de futebol divulgou o resultado dos exames do zagueiro Wescley e foi constatada uma lesão nos ligamentos colaterais do joelho direito.