Lesão no joelho tira Wellington do Inter na quinta-feira

O técnico Abel Braga não poderá contar com o volante Wellington para armar o Internacional diante da Chapecoense nesta quinta-feira, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro. Com dores no joelho, o jogador foi vetado pelo departamento médico e não tem previsão de retorno.

Wellington sofreu uma torção no joelho no sábado, na derrota para o Cruzeiro, e passou por exames nesta terça para diagnosticar o grau da lesão. O Inter não especificou o problema e se limitou a dizer que ele iniciou trabalho fisioterápico e será novamente avaliado no fim de semana.

Assim, Abel ganhou mais um desfalque para o meio de campo, que já não contaria na quinta-feira com Aránguiz, servindo a seleção chilena, e Williams, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luque, João Afonso, Jorge Henrique, Muriel e Wellington Silva seguem fora por lesão.

Com tantos problemas no meio de campo, o treinador optou por esconder a escalação para pegar a Chapecoense. Nesta terça-feira, ele fechou os portões do treino à imprensa no Beira-Rio. Apesar do mistério, a tendência é que ele escale Ygor e Bertotto como titulares. Assim, o Inter entraria em campo com: Dida; Gilberto, Paulão, Juan e Farbício; Ygor, Bertotto, D''Alessandro, Alex e Valdívia; Rafael Moura.