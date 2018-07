Lesão no ligamento tira volante Luiz Fernando do Fluminense por seis meses

O Fluminense sofreu mais um duro baque nesta terça-feira. Em meio a diversos problemas por lesão, o técnico Abel Braga terá que lidar a partir de agora também com a ausência do volante Luiz Fernando até o fim do ano, graças a uma lesão no ligamento do joelho direito.

Luiz Fernando deixou a derrota para o Palmeiras, no último sábado, logo nos primeiros minutos, após disputa com Róger Guedes. Submetido a exames, ele foi diagnosticado nesta terça com uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e, por isso, ficará afastado dos gramados por cerca de seis meses.

Mais um dos jovens alçados por Abel, Luiz Fernando vinha compondo a dupla de volantes titular do Fluminense com Wendel na ausência de Orejuela. Agora, porém, será submetido a uma cirurgia no joelho, passará por processo de fisioterapia e só ficará novamente à disposição no ano que vem.

Trata-se de mais um desfalque para Abel lidar em meio a uma série de problemas por questões físicas. Também para a posição de volante, ele já não contava com Pierre, com lesão no tornozelo esquerdo. Os zagueiros Gum e Renato Chaves e o meia Sornoza são outras ausências tricolores por contusões.