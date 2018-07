Lesão no olho tira Cristiano Ronaldo de amistoso de Portugal contra Gabão

LISBOA - Cristiano Ronaldo vai desfalcar Portugal no amistoso que o país fará contra o Gabão, nesta quarta-feira, fora de casa, em Libreville, depois de ter lesionado o olho esquerdo em jogo do Real Madrid, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol.

O astro ficou fora do segundo tempo da partida em que seu time derrotou o Levante por 2 a 1, fora de casa, depois de ter tomado uma cotovelada do zagueiro David Navarro, capitão do time adversário. Após o ocorrido, o técnico da equipe madrilenha, José Mourinho, chegou a dizer que o atacante perdeu temporariamente a visão.

Cristiano Ronaldo se machucou logo no início da partida e teve o corte na região do supercílio do olho esquerdo suturado com um curativo. Mesmo com o problema, ele abriu o placar para o Real Madrid na vitória que deixou o time catalão com 23 pontos, na terceira posição do Campeonato Espanhol.

Por meio de um comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol informou que Cristiano Ronaldo ficará fora da viagem que a seleção do país fará para Libreville, mas não forneceu maiores detalhes sobre a situação do atacante.

O defensor João Pereira e o meio-campista Miguel Veloso também foram cortados deste amistoso da seleção portuguesa por razões médicas, informou a federação, que em seguida confirmou que o técnico Paulo Bento convocou Hugo Viana e Rúben Ferreira como substitutos.