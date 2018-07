Lesão no olho tira Neymar do jogo contra o Atlético-MG

O atacante Neymar teve uma tarde infeliz no Pacaembu neste domingo. Ele foi substituído ainda no intervalo com uma lesão no olho direito. Depois da partida, ainda com a vista embaçada, o jogador foi ao Albert Einstein para fazer exames e terá que passar a noite no hospital em observação e não poderá ir para o jogo de quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

Neymar só poderá treinar novamente a partir de quinta-feira, a fim de evitar que o atleta sofra uma nova pancada no olho já machucado. Para o lugar dele, André deve ser a opção, ao lado de Robinho.

Neymar, um dos nomes mais comentados na semana que antecedeu o jogo contra o Santo André, passou parte da etapa inicial fora de campo. Logo aos cinco minutos, levou um pisão em uma dividida com Rômulo e deixou a torcida santista apreensiva. Mesmo com dores no tornozelo, o atacante seguiu no gramado, mas teve de sair mais três vezes para ser atendido. Enquanto esteve nas quatro linhas, foi bem marcado e não conseguiu repetir as boas atuações.

Ao reclamar pênalti de Toninho, não marcado pela arbitragem, Neymar caiu bruscamente no gramado e chocou seu olho direito contra o própria mão, provocando uma lesão na vista suficiente para incomodá-lo até o intervalo. Mesmo pingando colírio e jogando água no local, não conseguiu se recuperar e teve de ser substituído por André.

O Santos enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo marcará o reencontro do técnico Vanderlei Luxemburgo com sua ex-equipe (com Sanches Filho).

Atualizada às 22h35 para acréscimo de informações