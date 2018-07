Lesão no ombro deixa Balotelli afastado por até 10 dias

MILÃO - O atacante Mario Balotelli ficará por até 10 dias afastado dos gramados por causa de uma lesão no seu ombro direito. O jogador do Milan sofreu com dores no local durante o jogo da última quarta-feira, contra o Atlético de Madrid, em Milão, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, e o prazo estimado de recuperação foi anunciado nesta quinta pelo clube italiano. Exames médicos revelaram que o atleta sofreu uma lesão leve na articulação da clavícula, mas descartaram uma lesão óssea.

O comunicado desta quinta também enfatizou que há a possibilidade de Balotelli retornar aos gramados antes do tempo previsto, caso o tratamento transcorra sem complicações. E o saldo do jogo contra o Atlético de Madrid foi realmente negativo. Além de perder o duelo de ida do mata-mata continental por 1 a 0 e ver Balotelli se lesionar, o Milan confirmou que o lateral Mattia De Sciglio sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. Exames, porém, excluíram a hipótese de uma fratura óssea.

O clube informou que a previsão de retorno do atleta só será dada após a realização de novos exames.

Por causa da lesão no ombro, Balotelli também se tornou desfalque certo para o jogo deste domingo, contra a Sampdoria, fora de casa, pelo Campeonato Italiano, no qual o Milan ocupa hoje apenas a nona colocação, com 32 pontos. A líder Juventus tem quase o dobro, com 63.