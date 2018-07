Lesão no pé pode tirar Luan do Palmeiras por 2 meses Peça chave no esquema tático de Luiz Felipe Scolari, o atacante Luan tem uma lesão que preocupa o departamento médico e a comissão técnica do Palmeiras. O jogador não participou das vitórias sobre XV de Piracicaba e Ituano, nas duas últimas rodadas do Paulistão, porque está com uma inflamação em um dos ossos do pé esquerdo.