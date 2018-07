Lesão no quadril tira Andrea Pirlo dos gramados por um mês

Andrea Pirlo irá desfalcar a Juventus por um mês por causa de uma lesão no quadro direito, sofrida em um jogo da pré-temporada da equipe, confirmou o clube italiano. O veterano meio-campista soube, por meio de um exame, que tem uma contusão em um tendão que exige o período de 30 dias de recuperação.

Atual tricampeã nacional, a Juventus estreará na próxima edição do Campeonato Italiano neste sábado, contra o Verona, fora de casa, e assim não terá o jogador de 35 anos neste início da campanha atrás do tetracampeonato.

Ainda não se sabe também se Pirlo continuará jogando pela seleção italiana, que ele defendeu pela última vez na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde o time nacional foi eliminado já na primeira fase.

Mesmo que siga atuando pelo país, de qualquer forma ele não poderia ficar à disposição para o amistoso contra a Holanda, no próximo dia 4 de setembro, assim como já está descartado do confronto diante da Noruega, no dia 9, na estreia italiana nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.