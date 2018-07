Lesão no tornozelo adia volta de Wilshere ao Arsenal O retorno de Jack Wilshere ao Arsenal está adiado e não tem mais uma data prevista para ocorrer. Nesta sexta-feira, o técnico Arsène Wenger revelou que o meia sofreu um "revés" no seu processo de recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito. Dependendo do período que ficará afastado dos gramados, o jogador pode até desfalcar a seleção inglesa na Eurocopa, que será disputada a partir do dia 8 de junho.