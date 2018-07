Bruno Henrique sofre lesão no tornozelo e para por duas semanas

Bruno Henrique sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo contra o Joinville, no último sábado, e desfalcará o Corinthians por duas semanas. O volante não enfrentará Internacional, sábado, no Itaquerão, e Santos, dia 20, na Vila Belmiro, e só deve retornar à equipe diante do Figueirense, na nona rodada do Campeonato Brasileiro, em São Paulo.

O volante foi titular nos últimos quatro jogos do Corinthians. Bruno Henrique ganhou a vaga no time depois que Tite resolveu deixar Elias no banco sob a justificativa de que deveria preparar a equipe para jogar sem o volante, convocado por Dunga para defender a seleção brasileira na Copa América.

Substituto imediato de Bruno Henrique, Petros é dúvida para a partida com o Internacional. O volante levou uma pancada na coxa esquerda no sábado e será reavaliado pelo departamento médico para saber a gravidade da lesão.

Se Petros também não puder enfrentar o Inter, o mais cotado para ficar com a vaga de Bruno Henrique é Ralf. Assim, Cristian jogaria mais avançado, próximo de Renato Augusto e Jadson.