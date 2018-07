Lesão tira Lucas Leiva do Liverpool por até seis semanas O brasileiro Lucas Leiva definitivamente gostaria que a disputa de pênaltis da decisão da Copa da Liga Inglesa, no último sábado, nunca tivesse acontecido. Além de perder um dos pênaltis na série que culminou com o título do Manchester City, o volante do Liverpool sofreu uma lesão muscular justamente na hora da cobrança da penalidade e agora terá que ficar afastado dos gramados por até seis semanas.