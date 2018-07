Lesão tira Alexis Sánchez do Barcelona por 4 semanas

BARCELONA - O atacante Alexis Sánchez, que se machucou em amistoso do Chile contra a Sérvia, na última quarta-feira, irá desfalcar o Barcelona por quatro semanas. O período de afastamento foi confirmado pelo clube espanhol, que informou que exames realizados nesta quinta constataram que o jogador sofreu uma entorse no ligamento colateral externo do seu tornozelo direito.

Desta forma, caso fique realmente afastado da equipe catalã por quatro semanas, Alexis será baixa na equipe comandada por Tito Vilanova em até oito partidas, contra Zaragoza, Spartak Moscou, Levante, Alavés, Athletic Bilbao, Benfica, Betis e Atlético de Madrid, nesta ordem, pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões.

O atacante chileno disputou 15 jogos pelo Barcelona nesta temporada e marcou apenas um gol, contra o Benfica, em Portugal. Ele ficou fora também do confronto diante do Getafe, após sofrer uma pequena lesão muscular na coxa esquerda.

Na última quarta-feira, o atleta de 23 anos foi substituído após se machucar durante o confronto no qual o Chile caiu por 3 a 1 diante da Sérvia, no amistoso realizado na Suíça.