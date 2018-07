Lesão tira Andy Carroll do West Ham por pelo menos um mês O West Ham terá que lidar com a ausência de um dos seus principais jogadores pelas próximas rodadas do Campeonato Inglês. O atacante Andy Carroll sofreu uma lesão no ligamento do joelho e ficará pelo menos um mês afastado do futebol, como anunciou nesta sexta-feira o técnico Sam Allardyce.