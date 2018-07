Lesão tira atacante Vucinic da Juventus por 3 semanas

Com isso, Vucinic já virou desfalque certo da Juventus para o jogo desta quinta-feira, contra o Bologna, em casa, pela Copa da Itália, e também nos próximos dois confrontos do Campeonato Italiano, contra Roma e Novara. E, provavelmente, o atleta só poderá voltar a atuar pela equipe em janeiro, após a pausa de fim de ano da competição nacional.

Em compensação, o meia Alessandro Del Piero, capitão da Juventus, afirmou que está pronto para voltar a jogar pelo time depois de ter deixado o jogo contra o Cesena de maca no último domingo. Na ocasião, ele foi atingido por um chute no rosto, aos 17 minutos do segundo tempo, e precisou levar oito pontos no rosto já nos vestiários do estádio da Juventus. Em seguida, o atleta acabou encaminhado para uma clínica, onde foi submetido a outros exames e dormiu no local antes de ganhar alta dos médicos apenas na segunda-feira.

Depois de se machucar no último domingo, Vucinic foi substituído por Del Piero, que, ironicamente, também se contundiu e precisou dar lugar a Emanuele Giaccherini diante do Cesena.

Depois de encarar o Bologna nesta quinta-feira, a Juventus irá medir forças com a Roma, fora de casa, na próxima segunda, quando tentará se manter na ponta isolada do Campeonato Italiano. Milan e Udinese, que jogam no domingo respectivamente contra Bologna e Chievo, dividem a vice-liderança, dois pontos atrás da equipe de Turim.