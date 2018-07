Lesão tira Bender do Dortmund por mais uma semana O técnico Jürgen Klopp continuará com problemas para armar o meio de campo do Borussia Dortmund pelas próximas partidas. Já há um bom tempo sem Jakub Blaszczykowski, lesionado, ele também seguirá sem poder contar com o meia Sven Bender, que tem uma contusão na panturrilha.