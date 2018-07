Lesão tira capitão da Austrália de amistoso e da Copa das Confederações

A seleção australiana sofreu um duro golpe nesta segunda-feira (horário de Brasília), às vésperas da Copa das Confederações. Seu capitão, o meio-campista Mile Jedinak, sofreu uma grave lesão na virilha e foi cortado da competição, assim como do amistoso desta terça diante do Brasil, em Melbourne.

Jedinak se contundiu no triunfo sobre a Arábia Saudita, na semana passada, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. Após a realização de exames, foi confirmada a gravidade da contusão, que torna o jogador desfalque já para o confronto diante do Brasil.

"Perder o Mile é um baque, já que ele é um membro importante não só de nosso meio de campo, mas também um líder do grupo", lamentou o técnico da Austrália, Ange Postecoglou. "Ele vem tendo um período difícil desde o Natal, com problemas na virilha, e todos concordamos que a longo prazo é melhor para o Mile e a nossa seleção que ele tenha uma pausa."

A expectativa é que Jedinak se recupere a tempo do importante duelo diante do Japão, em agosto, pelas Eliminatórias. Sem o jogador do Aston Villa, Postecoglou convocou pela primeira vez o meio-campista James Jeggo, recém-contratado pelo Sturm Graz, da Áustria.

"Estou chateado por perder a Copa das Confederações, já que era algo para o que estávamos ansiosos desde que vencemos a Copa da Ásia", lamentou Jedinak. "Mas, temos alguns jogos cruciais nos próximos 12 meses para tentar ir à Copa do Mundo e preciso estar em forma para poder ajudar."