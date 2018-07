Lesão na panturrilha afasta Cleiton Xavier por até dois meses

Com uma lesão na panturrilha direita, o meia Cleiton Xavier vai desfalcar o Palmeiras entre seis e oito semanas. O jogador passou por exames médicos nos últimos dias onde foi constatada a lesão grave e ele já iniciou os trabalhos de recuperação na Academia de Futebol. Já o volante Rodrigo sofreu uma lesão no tornozelo direito e fica fora de três a quatro semanas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube.

Com a contusão, o jogador não vai atuar na Copa Antel, torneio que o Palmeiras disputará no Uruguai nessa semana, e ainda corre o risco de ficar fora da lista dos inscritos para a disputa do Campeonato Paulista.

O problema faz com que o meia comece o ano como terminou 2015, ou seja, lutando contra problemas físicos. No ano passado, ele conseguiu disputar apenas 17 jogos e sua última partida foi no dia 19 de agosto, contra o Cruzeiro. Dentre outros problemas menores, ele sofreu lesões na coxa direita e na panturrilha esquerda e pouco fez pela equipe desde que retornou ao clube, no início do ano passado.

Nas férias, Cleiton Xavier chegou a fazer um tratamento e trabalho especial para conseguir estar bem fisicamente e chegar em boas condições para a temporada. Entretanto, na sexta-feira, ele se machucou no treino e seu retorno aos gramados será adiado. Vale lembrar, entretanto, que a atual lesão não tem ligação alguma com as anteriores.

Quanto a Rodrigo, outro que também se machucou no treino de sexta ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e ficará em recuperação de três a quatro semanas.