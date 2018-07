Lesão tira Diego Costa de convocação da seleção espanhola

O técnico da seleção espanhola, Vicente del Bosque, convocou nesta sexta-feira 23 jogadores para defender o país na partida diante de Bielo-Rússia, no dia 15, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, e em amistoso diante da Alemanha, no dia 18. E o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa acabou ficando fora deste grupo por causa de uma lesão na virilha.

Ao justificar a ausência do atacante do Chelsea, o treinador informou, em entrevista coletiva, que "os médicos da seleção entraram em contato com os médicos do Chelsea e eles concordaram que seria melhor para ele (Diego Costa) descansar".

Em relação à convocação anterior que fez, Del Bosque promoveu seis mudanças, assim como deu as primeiras chances no time nacional aos atacantes Jose Callejon, Manuel "Nolito" Agudo e Alvaro Morata e ao meio-campista Ignacio Camacho, que poderão estrear com a camisa da Espanha.

Nestes duelos diante de bielo-russos e alemães, Del Bosque não poderá contar com os meio-campistas David Silva e Iniesta, lesionados. E desta vez o treinador optou por não chamar o atacante Rodrigo Moreno, do Valencia, e o meia Ander Iturraspe, do Athletic Bilbao, que estiveram na convocação anterior da seleção.

A Espanha enfrentará a Bielo-Rússia no próximo dia 15 na cidade de Huelva, enquanto o confronto diante da Alemanha ocorrerá em Vigo, onde o time nacional terá a chance de encarar os atuais campeões do mundo.

Confira a lista de convocados da Espanha:

Goleiros - Iker Casillas (Real Madrid), David de Gea (Manchester United) e Kiko Casilla (Espanyol).

Defensores - Juanfran Torres (Atlético de Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Sergio Ramos (Real Madrid), Raúl Albiol (Napoli), Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona), Juan Bernat (Bayern de Munique) e Marc Bartra (Barcelona).

Meio-campistas - Sergio Busquets (Barcelona), Ignacio Camacho (Málaga), Raúl García (Atlético de Madrid), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Santi Cazorla (Arsenal), Cesc Fábregas (Chelsea) e Isco Alarcón (Real Madrid).

Atacantes - José Callejón (Napoli), Álvaro Morata (Juventus), Paco Alcácer(Valencia), Pedro Rodríguez (Barcelona) e Manuel "Nolito" Agudo (Celta).