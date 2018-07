Lesão tira Gustavo Henrique do Santos até 2017; Vitor Bueno também vira desfalque

Não bastasse a derrota para o Sport na última segunda-feira, o técnico Dorival Júnior começou a semana com duas importantes baixas no Santos. Nesta segunda-feira, o clube informou que Gustavo Henrique e Vitor Bueno sofreram importantes lesões na Ilha do Retiro e serão desfalques.

O caso mais grave é o do zagueiro Gustavo Henrique, que teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, precisará ser submetido a cirurgia e não atua mais em 2016. Sem ele, David Braz, que perdeu espaço justamente após sofrer lesão, deve retomar a titularidade.

Trata-se de mais uma grave lesão na carreira do zagueiro, que chegou a ficar um ano afastado do futebol depois de um problema semelhante, mas no joelho direito. Após um lento retorno, Gustavo Henrique reconquistou a titularidade de vez em 2016 e vivia boa fase neste Brasileirão.

Mas Dorival Júnior também precisará líder com o desfalque de Vitor Bueno. Um dos destaques do Santos no Brasileirão, o meia teve diagnosticada uma lesão de grau dois no músculo adutor da coxa esquerda. O Santos não divulgou o tempo previsto de afastamento, mas a tendência é que o jogador fique pelo menos um mês afastado.