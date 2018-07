Lesão tira Leandro do Grêmio pelos próximos 10 dias A sequência de lesões continua atrapalhando os planos do Grêmio. Nesta quarta-feira, mais dois jogadores receberam más notícias. O atacante Leandro sentiu a virilha esquerda no treino de terça-feira e um exame indicou que ele ficará afastado por dez dias, perdendo o jogo do próximo domingo, perante o Atlético-PR.